Santé au travail : le HCSP réclame de renforcer les moyens affectés aux nanomatériaux dans les organismes de prévention

Le HCSP publie le 25 juin 2018 un rapport intitulé "Mesures de gestion à mettre en œuvre vis-à-vis des populations riveraines de sites produisant et manipulant du dioxyde de titane à l’échelle nanoparticulaire ainsi que vis-à-vis des travailleurs". Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, il préconise la formation des personnels de santé au travail au risque nano et la réalisation d’un inventaire et suivi des postes exposés et l’élargissement de la connaissance de la base de données R-Nano aux Carsat et aux Cram qui sont conduites à donner leur avis sur ces risques.