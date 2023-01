Les principaux chantiers de 2023 pour la sécurité publique et privée

L’année 2023 s’annonce chargée pour le ministère de l’Intérieur, les directions de la police et de la gendarmerie et les entreprises de sécurité privée. Une partie importante des discussions avec les représentants des agents du ministère concerne la déclinaison d’accords relatifs aux ressources humaines et salaires, et de la Lopmi, qui nécessitera un travail réglementaire conséquent. Le calendrier de certaines priorités devrait être précisé par Gérald Darmanin lors de ses vœux le 16 janvier. La Coupe du monde de rugby 2023 est une échéance de taille alors que les parlementaires planchent cette année sur un projet de loi permettant le recours à de nouvelles technologies en vue des JOP 2024. Dans la sécurité privée, une refonte des classifications de métiers et du cadre de formation est attendue. Les industriels de la sécurité doivent quant à eux élaborer un nouveau contrat de filière.