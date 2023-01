Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, la revalorisation du minimum de pension sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera présenté le 23 janvier en conseil des ministres. Pour les futurs retraités, les montants maximums du minimum contributif (Mico) de base et du minimum contributif majoré seront respectivement relevés de 25 et 75 euros par mois. Le sort des futurs retraités reste encore à préciser. L’exécutif promet également d’indexer le montant du Mico sur le Smic, et non plus sur l’inflation comme aujourd’hui.