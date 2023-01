Laurence Maillart-Méhaignerie et Sylvain Carrière, rapporteurs sur l’application de la loi "climat et résilience" pour la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, soulignent mercredi 11 janvier 2023 que des textes réglementaires sont toujours en attente de publication sur le volet mobilité, concernant notamment les ZFE et la mise en place d’infrastructures de recharge dans les immeubles collectifs. En outre, "l’encadrement du droit d’accès des AOM aux données de déplacement pose des difficultés relatives à la protection des données".