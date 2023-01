"Les pouvoirs publics soutiennent la sobriété foncière et la décarbonation de l’aménagement" à travers le fonds vert mais sont "en contradiction complète" en maintenant l’inéligibilité des dépenses des collectivités en matière d’acquisitions de terrain et d’équipements publics au FCTVA, estime vendredi 13 janvier 2023 auprès d’AEF info Olivier Toubiana, responsable du département aménagement de la fédération des EPL. Derrière le sujet comptable, qui prive les collectivités d’une partie de leurs ressources pour investir, il y va de la cohérence entre les politiques publiques jugées prioritaires, telles que le ZAN, et leurs moyens de financement, insiste-t-il. Il évoque aussi d’autres enjeux portés par la fédération, notamment celui de la mutualisation des moyens entre acteurs publics ou de l’adaptation des outils de financement des équipements publics pour favoriser la réhabilitation du bâti existant.