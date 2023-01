Plus de 30 établissements d’enseignement supérieur et culturels en Hongrie, dont 21 universités, se voient refuser les financements d’Horizon Europe et d’Erasmus+ en raison des inquiétudes persistantes concernant les violations de l’État de droit dans le pays. La Commission européenne confirme à AEF info le 11 janvier 2023 avoir, fin décembre, écrit en ce sens aux agences nationales chargée de mettre en œuvre le programme de mobilité étudiante. En outre, aucun nouvel accord ne sera signé avec les universités concernées, dans le cadre d’Horizon Europe.