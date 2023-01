Le concours d’admissions parallèles Ambitions+, commun à quatre écoles de management, présente le bilan de la session 2022, dans un communiqué de presse le 11 janvier 2023. Le concours a attiré +17 % de candidats par rapport à 2021, ce qui représente une hausse de 28 % des candidatures dans les écoles. Pour l’édition 2023, le concours ouvre 683 places (+28 places). Les candidats disposent de 7 sessions entre février et août pour candidater et passer les épreuves écrites et orales.