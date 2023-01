Après la désignation de William Martinet (LFI-Nupes, Yvelines) à la présidence du groupe d’études sur le logement et l’écoconstruction, de nouvelles présidences de groupes ont été annoncées, jeudi 12 janvier 2023, au sein de l’Assemblée nationale, notamment sur les thématiques "gens du voyage", "impact des changements climatiques", "villes et banlieues", "littoral", "ruralité", etc.