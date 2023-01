Les commissions du développement durable et des lois de l’Assemblée nationale ont rendu leur rapport d’information sur l’application de la loi climat et résilience le 11 janvier 2023. Selon leurs travaux, le taux d’application de la loi oscille entre 62,5 % et 75 %. Les préconisations principales des députés — dont l’ancienne présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Laurence Maillart-Méhaignerie — ciblent la vente en vrac, la mise en place des ZFE et les rapports au Parlement. La commission des affaires économiques doit publier son propre rapport le 18 janvier.