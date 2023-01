Le gouvernement a annoncé, lors de la présentation de la réforme des retraites, le 10 janvier 2022, la création d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle pour accompagner les établissements hospitaliers et médico-sociaux des versants hospitalier et territorial. Si son montant doit être avalisé dans le cadre de l’examen au Parlement du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale à venir, 100 M€ par an seraient provisionnés dans la trajectoire pluriannuelle, selon Matignon. La mission chargée de cadrer ce fonds a été confiée à Sophie Lebret et Rodolphe Soulié.