Éric Lombard rempile comme directeur général de la CDC. La commission des finances de l’Assemblée nationale a annoncé, dans la soirée du mardi 10 janvier 2023, avoir voté à l'unanimité des 30 suffrages exprimés en faveur de sa reconduction dans ses fonctions, comme proposé le 8 décembre par le président de la République (lire sur AEF info). La commission des Finances du Sénat a également émis un avis favorable à la reconduction du DG de la CDC, qu’elle avait entendu plus tôt dans la journée (lire sur AEF info). L’occasion, pour Éric Lombard, d’annoncer que le groupe prévoit d’investir 27,5 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années. Un montant qui financera trois axes "prioritaires" : la transformation écologique, les souverainetés (industrielle, énergétique) et la cohésion sociale et territoriale.