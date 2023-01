Sur les 80 groupes d’études agréés à l’Assemblée, 16 concernent potentiellement la sécurité. La présidence de cinq groupes d’études a été confiée à l’intergroupe Nupes et autant a été attribuée au Rassemblement national. Ces instances ont pour mission "d’assurer une veille juridique et technique sur des questions trop spécialisées pour faire l’objet d’un examen suivi par les commissions permanentes", explique l’Assemblée jeudi 12 janvier 2023. Les groupes d’études peuvent notamment auditionner le gouvernement, des responsables de l’administration et des personnalités du secteur concerné.