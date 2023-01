Deux nouveaux PEPR, portés par le CNRS et le CEA, sont lancés par le gouvernement les 10 et 11 janvier 2023 : le PEPR dit dirigé, "batteries", doté de 45,66 M€, qui vise à "développer des batteries actuelles et futures, l’approvisionnement et le développement de matériaux nécessaires à leur fabrication et la gestion de leur fin de vie par reconditionnement ou recyclage" et le PEPR exploratoire "Atlasea", financé à hauteur de 41 M€ sur 8 ans, qui entend "séquencer le génome de 4 500 espèces marines de la zone économique exclusive française".