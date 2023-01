PLFSS 2023 : plusieurs amendements abrogent le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf

Six amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 annulant le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf acté par la LFSS 2020 ont été adoptés en commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale contre l’avis de la rapporteure générale du texte, Stéphanie Rist (Renaissance). Reprenant les arguments des gestionnaires du régime, très mobilisés sur le sujet (lire sur AEF info), leurs auteurs mettent en avant que le décalage d’un an n’a pas permis d’apporter de réponses satisfaisantes à ces difficultés ; que si la capacité des Urssaf à recouvrer correctement n’est pas remise en cause, "c’est la question du lien entre cotisations et droits qui est essentielle" et que "ce dernier ne pourrait ne plus être correctement assuré". "La prudence impose l’annulation de ce projet porteur de risques majeurs pour les retraités et les cotisants, salariés comme employeurs", concluent-ils. Restent à voir si les députés reprendront à leur compte ces arguments en séance publique à partir du 20 octobre 2022.