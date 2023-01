Le conseil régional Grand Est a adopté, le 16 décembre 2022, un budget en hausse de +15 %, à hauteur de plus de 461 M€, pour ses lycées. Au-delà de la facture énergétique (+66 M€ par rapport à 2021), l’enjeu est de bâtir "des lycées sobres, innovants et sûrs", indique la vice-présidente "Lycée durable et éducation" Christèle Willer (LR). Alors que le projet régional de fermeture d'une dizaine de lycées génère une levée de boucliers dans l’opposition, le président Jean Rottner (démissionnaire depuis) assume la "méthode" retenue et se place dans une perspective d'aménagement du territoire.