Proposée par le président de la République le 2 décembre, la nomination de Patrice Vergriete comme président du conseil d’administration de l’Afitf est approuvée par le Parlement. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat puis celle de l’Assemblée nationale ont en effet, après avoir tour à tour auditionné le maire de Dunkerque, voté pour cette nomination mercredi 11 janvier, par 55 avis favorables et 11 défavorables. Patrice Vergriete, qui préside par ailleurs France ville durable, a notamment souligné que la France était "à un moment clé de l’histoire des mobilités et des infrastructures de transports" et que les enjeux étaient "immenses", en particulier au regard de la lutte contre le dérèglement climatique et de l’objectif de décarbonation des mobilités. Il devrait succéder à Jean Castex, qui a quitté l’Afitf pour la RATP en novembre dernier.