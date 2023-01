Dans les 50 plus grandes villes françaises, "tous les groupes de revenus" vivent aujourd’hui "dans des quartiers de moins en moins mixtes", estime l’Insee, qui étudie les disparités spatiales urbaines selon le revenu entre 2004 et 2019, dans le 79e numéro de sa série Analyses, publié mercredi 11 janvier 2023. Ainsi, si le classement des communes selon l’indice de ségrégation "change peu" sur la période, cet indice augmente dans plus de 30 villes mais diminue dans le même temps dans une quinzaine d’autres.