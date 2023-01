"Diminuer les dépenses en prestations de conseil" et renforcer "l’encadrement du recours" aux cabinets de conseil par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. Tel est l’objectif d’une circulaire, publiée par la place Beauvau le 30 décembre 2022. Le texte vise à diminuer les dépenses en prestations de 15 % par rapport à 2021, notamment en engageant "une réflexion sur l’opportunité d’internaliser les compétences et expertises". Il renforce le volet déontologique en veillant "à prévenir […] tout conflit d’intérêts" et accorde une attention particulière à la protection des données.