Comment les dirigeants ont-ils vu évoluer la notion de temporalité et d’équilibre des temps dans l’entreprise ? Entre le développement des nouvelles technologies, la crise sanitaire liée au Covid-19 et le besoin d’anticiper face aux incertitudes, quels sont les enjeux sur lesquels ils travaillent pour réajuster le curseur dans la gestion temporelle du travail mais aussi leur propre fonctionnement ? Un ouvrage publié par le cabinet Boyden en janvier 2023 dessine des pistes au travers de témoignages de dirigeants et d’experts issus du monde de la recherche.