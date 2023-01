La crise du coût de la vie, causée par des crises de l’approvisionnement en énergie et en nourriture, représente le plus grand risque à court terme tandis que l’échec de l’atténuation et de l’adaptation climatique est la principale préoccupation à long terme. C'est ce que montre le rapport annuel sur les risques mondiaux, publié par le World Economic Forum le 11 janvier 2023. L'organisation alerte sur le fait que les crises à court terme pourraient menacer les efforts sur les risques à long terme, dont six sur dix sont environnementaux.