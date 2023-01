Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Normandie, Pays de la Loire… Plusieurs préfets de région et de département sont nommés par décrets publiés au Journal officiel, jeudi 12 janvier 2023, à la suite de la nomination d'un coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et d'un nouveau secrétaire général du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (lire sur AEF info). AEF info détaille ce mouvement et revient sur le parcours de chacun d’entre eux.