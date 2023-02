"Réduire la consommation ne signifie pas revenir à un état technologiquement moins avancé : nous aurons au contraire besoin d’encore plus de bonnes idées pour avancer et faire mieux avec un minimum de ressources." C’est ce que déclare Martina Knoop, qui dirige la Mission du CNRS pour les initiatives transverses pour qui "la question de la sobriété et de la frugalité est source d’innovation". Elle revient, dans un entretien à AEF info, mi-janvier 2023, sur l’appel à projets "frugalité sobriété" lancé en octobre en partenariat avec l’IRD qui, explique-t-elle, pose "des questions que la science traite depuis toujours et qui aujourd’hui résonnent avec l’actualité" et sont au cœur même des préoccupations des chercheurs pour optimiser leurs recherches. Martina Knoop détaille et le fonctionnement de la Miti et le rôle de l’interdisciplinarité pour faire face aux défis planétaires.