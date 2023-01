Toutes les organisations syndicales représentatives de l’Éducation nationale appellent à la grève, le jeudi 19 janvier 2023, pour protester contre le projet de réforme des retraites. Celui-ci, présenté le 10 janvier, prévoit notamment le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Des organisations lycéennes et de jeunesse participeront aussi à la mobilisation le 19 janvier et prévoient une "marche" le 21. En outre, la FSU et le Spelc appellent à la mobilisation, le 17 janvier, pour les salaires et contre la réforme de la voie professionnelle.