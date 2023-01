"L’assermentation est une corde de plus à notre arc pour dissuader certains comportements et lutter contre l’intranquillité résidentielle", estime Fabien Morvan, directeur général adjoint du Gites (groupement interquartiers de tranquillité et de sûreté), basé à Toulouse, dans une interview à AEF info. Huit premiers agents, chefs d’équipe ou de groupe, devraient prêter serment début février et pourront ainsi constater six infractions sur les 35 résidences de cinq bailleurs qu’ils surveillent. En 2023, le Gites entend également développer son académie, via laquelle il a notamment accompagné des bailleurs montpelliérains dans la création de leur propre "brigade de sécurité du logement social". Le Gites développe par ailleurs une division dédiée à "la sécurisation de logements vacants des bailleurs avec des systèmes sophistiqués".