ADMINISTRATION CENTRALE. Un emploi de sous-directeur sera vacant à l’administration centrale du MENJ, du MESR et du MSJOP, à compter du 1er avril 2023. Le titulaire exercera les fonctions de sous-directeur des évaluations et de la performance scolaire au sein de la DEPP. Plusieurs délégations de signature au nom de la ministre chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont données dans le cadre du secrétariat général du MENJ, du MESR et du MSJOP (lire ici, ici,...