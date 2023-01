BUDGET OUVERTURE DE CRÉDITS. Sont ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de 4 301 361,24 € en autorisations d’engagement et de 4 301 361,24 € en crédits de paiement applicables notamment aux programmes du budget général "administration générale et territoriale de l’État" et "gestion des finances publiques". Sont ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de 183 057 791,78 € en autorisations d’engagement et de 182 871 632,78 €...