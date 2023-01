Voilà une sélection de brèves sur la protection sociale pour la semaine du 9 au 12 janvier 2023 :Le personnel du Groupement Hospitalier Mutualiste (GHM) de Grenoble en grève lundi 9 janvier 2023 ;La fédération des Mutuelles de France dénonce une réforme des retraites "dogmatique" ;Seniors : un taux d’emploi et d’activité au plus haut depuis 1975, un taux de chômage proche de la moyenne nationale ;Premier emprunt de 5 milliards d’euros de la Cades en 2023 ;L’Urssaf obtient deux prix CMD du meilleur marché monétaire ;Le fonds Mutuelles Impact rejoint par la Banque des Territoires et plusieurs collectivités ;Les Jeunes Médecins demandent la publication du rapport Igas sur la gestion de la crise sanitaire entre juillet et novembre 2020 ;Le SNMKR décide de s’opposer à l’avenant n° 7 à la convention des kinés.