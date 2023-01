"Sur le champ de la transition écologique, l’obligation de certification n’est pas pertinente", déclare à AEF info Morgane Chevé, présidente de la Conférence des doyens des facultés d’économie et de gestion (CDD-FEG) en décembre 2022, alors que ce sujet a été évoqué lors de l’AG de la conférence, le 1er décembre. Le 22 octobre, Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, avait indiqué qu’ "au plus tard en 2025, il sera proposé à chaque étudiant de l’enseignement supérieur public et privé d’intérêt général un socle de connaissances et compétences globales, transversales et pluridisciplinaires" et que cette formation donnera lieu à une certification. "Qui serait le certificateur et, surtout, que s’agirait-il de certifier ?", s’interroge Morgane Chevé. En revanche, les doyens ne sont "pas opposés" au caractère obligatoire des formations relatives à la transition écologique.