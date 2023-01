Selon les indices de position sociale (IPS) des lycées français, publics et privés sous contrat, publiés par le MENJ le 10 janvier 2023, d’importants écarts existent entre les lycées généraux et technologiques et les lycées professionnels. La moyenne des IPS des premiers dépasse de plus de 25 points celle des seconds (110,3 contre 84,6). En outre, à l’instar des collèges, de fortes disparités apparaissent selon que les lycées sont publics ou privés sous contrat, ces derniers accueillant une population bien plus favorisée. De grandes différences existent également entre les académies.