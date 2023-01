Dans une tribune publiée dans Les Échos, le 9 janvier 2022, Alice Guilhon, directrice générale de Skema, et Vincenzo Vinzi, directeur général de l’Essec BS, défendent l’apprentissage dans le supérieur. Ils listent les bénéfices du dispositif qui, en plus de permettre une insertion professionnelle rapide, est "un formidable levier de diversité et d’inclusion". Ils proposent également des mesures pour préserver l’apprentissage.