Pour renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux des élèves en cycle 3 et faciliter leur entrée au collège, le MEN détaille ses "orientations pédagogiques" dans une note de service, le 12 janvier 2023. L’accent est mis sur le langage avec "au moins 2h de lecture et d’écriture par jour" en CM1 et CM2. En 6e, "au moins deux textes longs" doivent être lus "chaque semaine". Autres mesures préconisées : la pratique quotidienne de l’écriture, un temps d’oral hebdomadaire, et la pratique systématique du calcul mental. L’enseignement de technologie est réduit pour instaurer l’heure de soutien.