Le Conseil économique, social et environnemental examine en séance plénière ce mercredi 11 janvier 2023 un projet d’avis intitulé "Quelles politiques pour favoriser l’évolution de la société vers la sobriété ?". Rédigé à partir des contributions de 5 200 citoyens ayant participé à une consultation citoyenne, le texte propose une réflexion sur les conditions de la sobriété et de sa prise en compte dans toutes les politiques économiques, sociales, et environnementales. Deux préconisations concernent le monde de l’entreprise.