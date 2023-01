Chargé par le gouvernement d’une mission de suivi du plan de sobriété énergétique, Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, a amorcé l’installation de comités de suivi dans l’immobilier résidentiel et tertiaire, début janvier 2023. D’ici au printemps, il s’agira de recenser et diffuser les expériences, bonnes pratiques et opérations exemplaires des uns et des autres. Il sera ensuite proposé aux membres des comités de suivi de s’engager sur des actions de sobriété structurelles en préparation de l’hiver 2023-2024.