Ancien Dasen, Dominique Beck a présidé ou co-présidé plus de 26 Conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN) dans 4 départements différents et assisté à un nombre identique de Conseils académiques de l’Éducation nationale (CAEN) dans trois académies. Dans une tribune pour AEF info, il revient sur cette expérience. Confortant les conclusions d’un récent rapport de l’IGESR (lire sur AEF info), il porte un regard très négatif sur le fonctionnement, voire l’utilité de ces instances "onéreuses". Sans remettre en cause leur légitimité, il critique la conception "étroite" qu’en auraient trop souvent les représentants des personnels et qui génère souvent "incompréhension, voire ennui" chez les partenaires, notamment les collectivités territoriales, à qui ces instances étaient prioritairement destinées.