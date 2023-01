Le groupe IGS recrute Loïck Roche comme DGA et directeur académique

C’est auprès du groupe IGS que Loïck Roche, ancien DG de Grenoble École de management, va poursuivre sa carrière. Il est nommé directeur général adjoint et directeur académique, et travaillera aux côtés du directeur général, Stéphane de Miollis, annonce le groupe IGS par voie de communiqué le 12 septembre 2022. Loïck Roche a quitté GEM le 24 août, après avoir signé une rupture conventionnelle avec la CCI grenobloise. Diplômé de l’Essec, docteur en psychologie et en philosophie, titulaire d’une HDR en sciences de gestion, et du programme advanced management de Harvard business school, il intègre Grenoble école de management en 1995 en tant que professeur et responsable du département management & technologies. En 2004, il est nommé directeur général adjoint en charge des opérations. Il devient en plus directeur de l’école doctorale en 2006. En juillet 2012, il est nommé DG de GEM.