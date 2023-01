Les députés ont adopté le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables mardi 10 janvier 2023, lors d’un vote solennel perturbé par des problèmes techniques, avec 286 voix pour et 238 contre. Le texte a été soutenu par la majorité (Renaissance, Modem et Horizons), par le groupe socialiste ainsi que par une majorité de députés du groupe Liot. Après le vote au Sénat en novembre en première lecture (et en procédure accélérée), la voie est désormais ouverte pour les négociations entre les deux Chambres, lors de la commission mixte paritaire qui se réunira le mardi 24 janvier.