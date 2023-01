Le ministère du Travail dénombre 178 000 entrées en Contrat d'engagement jeune au 23 septembre 2022

"Les premiers résultats sont encourageants. Au 23 septembre, 178 000 bénéficiaires sont entrés en CEJ depuis son lancement le 1er mars 2022", considère le ministère du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, mercredi 28 septembre 2022, à l’issue d’une réunion du "comité des parties prenantes du Contrat d’engagement jeune. Pour mémoire, l’objectif fixé par l’exécutif pour 2022, est l’accompagnement de 100 000 jeunes par Pôle emploi et de 200 000 par les missions locales. Cette cible de 300 000 jeunes accompagnés est retenue pour 2023, d’après le PLF adopté en début de semaine en Conseil des ministres. De plus, le ministère indique que les Dreets sélectionneront "ce mois-ci" les associations qui seront chargées d’accompagner "20 000 'jeunes en rupture', qui ne sont plus en contact avec le service public de l’emploi".