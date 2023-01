Alors que la diversité fait toujours défaut dans les administrations, l’association La Cordée lancera le 24 janvier un plaidoyer pour "agir pour la diversité sociale dans la fonction publique", a-t-elle annoncé le 9 janvier 2022. Elle présentera à cette occasion, en présence de la ministre déléguée à la Diversité et à l’Égalité des chances et de la secrétaire d’État à la Jeunesse, 27 propositions. Elle préconise notamment d’engager "une grande réforme des concours", de créer un revenu minimum pour les préparer et d’instaurer un droit au mentorat.