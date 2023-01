L’Ecam Rennes - Louis de Broglie, école d’ingénieurs généraliste, s’implantera à Cherbourg en septembre 2024, au départ avec une formation d’ingénieurs en apprentissage. "Notre but est de servir les entreprises du territoire, qui ont des besoins de main-d’œuvre forts, et d’attirer de nouveaux publics en formation dans la région", explique Hubert Maitre, interrogé par AEF info le 9 janvier 2023. Le projet, soutenu par la communauté d’agglomération du Cotentin et la région Normandie, devrait permettre à l’Ecam d’accueillir près de 500 étudiants à Cherbourg à l’horizon 2029.