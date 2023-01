Les organismes chargés de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 "font face à un enjeu crucial de gestion des ressources humaines", pointe la Cour des comptes dans un rapport publié le 10 janvier 2023. En effet, le comité d’organisation et la Solideo doivent à la fois parvenir à recruter et fidéliser un volume important de salariés dans un délai court, sur un marché du travail tendu, et "anticiper l’après-Jeux en mettant en place des dispositifs d’accompagnement de leurs salariés après la tenue de l’événement".