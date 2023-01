La Dreal d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Aura HLM et le Réseau des acteurs de l’habitat en Aura ont fait le point, le 6 janvier 2022, sur le déploiement de la cotation de la demande de logement social dans la région. Parmi les 52 EPCI appelés à se doter d’un outil de cotation, certains ont opté pour l’élaboration de grilles communes au sein d’un même département, encouragés par les services de l’État et les associations d’organismes HLM. D’autres ont harmonisé leur grille avec celles de collectivités voisines afin de rendre la cotation plus lisible pour les demandeurs.