Alors que le Cneser disciplinaire s’apprête à accueillir un conseiller d’État à sa tête et à déléguer les affaires concernant les étudiants aux tribunaux administratifs dans le cadre de la loi de "transformation de la fonction publique", AEF info revient sur la composition actuelle de cette instance disciplinaire depuis 2019, jusqu’à décembre 2022. Parmi ses 14 membres, comment se répartissent étudiants, professeurs, et maîtres de conférences ? À quels syndicats sont-ils affiliés et de quels établissements viennent-ils ?