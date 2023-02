Des pneus dégonflés, des enseignes éteintes, des tableaux et ministères aspergés de peinture, des pistes d’aéroports envahies… Pour alerter l’opinion et rappeler les dirigeants à leurs responsabilités, les stratégies et modes d’action des militants écologistes se diversifient. D’Extinction Rebellion, qui prône la neutralité carbone en 2025, à Dernière Rénovation, qui porte l’objectif de rénovation performante et globale des logements d’ici à 2040, ces groupes s’inscrivent dans une tradition de désobéissance civile non violente, mais cherchent encore leur voie pour "mieux se faire entendre".