Voici le sommaire des brèves en énergie pour la semaine du 9 janvier 2023 :HSBC est épinglé pour un prêt dans le charbon contraire à sa politique ;Euronext lance l’indice CAC SBT 1.5° ;The Sunrise Project chiffre le coût social de la transition ;L’Esma ne trouve que 0,5 % de fonds éligibles à l’écolabel européen ;Un gouffre sépare la Fed et la BCE sur leur rôle face au changement climatique ;La Thaïlande projette d’exclure le gaz de sa taxonomie ;Un projet de taxonomie est publié au Brésil dans un contexte incertain ;Maud Sarda (Label Emmaüs) s’insurge contre le financement du "petaverse" par Bpifrance ;Les PRI publient le premier scénario intégré sur la nature et le climat à destination des investisseurs.