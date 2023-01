"Il était une fois ma VAE" : l’université Grenoble Alpes lance un podcast

"Rendre plus accessible au grand public le dispositif de validation des acquis de l’expérience jugé parfois complexe" : telle est l’ambition du podcast "Il était une fois ma VAE" lancé par l’université Grenoble Alpes en janvier 2023, à l’heure où la VAE fête ses 20 ans et subit une réforme importante (lire sur AEF ici et ici). "À travers d’authentiques témoignages mêlant informations pratiques et récits de vie en lien avec les enjeux personnels des diplômés (évolution, sécurisation, mobilité ou encore valorisation professionnelle et/ou personnelle), on découvre comment il est possible, sous certaines conditions, d’obtenir tout ou partie d’un diplôme sans nécessairement passer par la formation, mais plutôt en valorisant son expérience professionnelle et/ou extraprofessionnelle", explique l’établissement. Quatre épisodes d’une dizaine de minutes seront diffusés du 10 au 31 janvier 2023.