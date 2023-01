C’est la fin de plusieurs mois de discussions, au cours desquelles le gouvernement a successivement réuni les différents partis politiques ainsi que les syndicats et le patronat. La Première ministre a précisé ce mardi 10 janvier 2023 les contours de la réforme des retraites, qui pourrait entrer en application dès l’automne 2023. L’âge légal de départ en retraite sera fixé à 63 ans et 3 mois en 2027, puis 64 ans en 2030, avec une accélération de la réforme Touraine, tandis que plusieurs mesures de "justice sociale", sont annoncées. Les syndicats appellent à une journée de grève et de manifestations le 19 janvier.