Année d’extrêmes climatiques, 2022 a été la deuxième année la plus chaude en Europe (derrière 2020) et la cinquième au niveau mondial, annonce ce 10 janvier Copernicus, service pour le changement climatique de l’Union européenne dans le rapport "2022 Global Climate Highlights". L’année a également été la huitième année consécutive où les températures ont dépassé de plus de 1 °C le niveau préindustriel. Ainsi, avec une température moyenne annuelle de 0,3 °C supérieure à la période de référence 1991-2020, 2022 a été "environ 1,2 °C" plus chaude que la période 1850-1900. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont atteint des niveaux records enregistrés par les satellites : 417 ppm pour le CO2 et 1894 ppb pour le méthane. En Europe, l’été a été le plus chaud jamais enregistré. En France, c’est toute l’année qui a été la plus chaude jamais mesurée (lire sur AEF info).