Alors que plus de la moitié des écoles innovantes du plan "Marseille en grand" proposent des projets de classe flexible, la chercheuse Marion Tellier présente les 1er résultats d’une étude réalisée dans un collège, un niveau rarement observé sous l’angle de l’aménagement de l’espace d’enseignement. Elle se penche sur le choix de l’assise et montre comment il "facilite l’engagement dans la tâche scolaire" et "influence les pratiques pédagogiques des enseignants". La diminution des "moments frontaux et des enseignements descendants" favorise des "parcours d’apprentissage plus personnalisés".