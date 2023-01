Alors que s’est tenu au Sénat mardi 10 janvier 2023, à la demande du groupe LR, un débat sur l’instauration des ZFE et que l’Assemblée nationale examine jeudi la proposition de loi du RN visant à supprimer ce dispositif, l’entourage du ministre de la Transition écologique défend la création de ces zones pour améliorer la qualité de l’air, et la "liberté presque totale" laissée aux collectivités pour leur mise en œuvre. Admettant un "défaut de pédagogie" sur la mesure, Christophe Béchu assure, devant les sénateurs, vouloir lancer une campagne nationale de communication au second semestre.