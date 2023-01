Thibaut Duchêne, administrateur général adjoint du Cnam depuis 2016, rejoint le HCERES pour préfigurer l’Observatoire de l’enseignement supérieur. Ce dernier "a pour vocation d’être le pendant pour l’enseignement supérieur de l’OST" et produira des "analyses sur des politiques et des problématiques transversales", notamment sur "la professionnalisation" et la "couverture territoriale de l’offre de formation", indique le HCERES le 10 janvier 2023. Voici le parcours de Thibaut Duchêne.